Har du styr på, om du må tage firmabilen på ferie?

1. Tjek din firmabilaftale

Tjek først med din arbejdsgiver, om det er tilladt at tage firmabilen på ferie. Her er det vigtigt at få overblik over, hvad din aftale inkluderer. Undersøg hvilke forsikringer din arbejdsgiver har på bilen. Der vil ofte være en aftale med en bestemt vejhjælp eller forsikring gennem leasingselskabet, så husk at notere, hvem du skal kontakte ved skader eller ulykker

2. Husk lovpligtigt sikkerhedsudstyr

I mange lande er det lovpligtigt at have sikkerhedsudstyr liggende i bilen. Det kan for eksempel være sikkerhedsvest, advarselstrekant, førstehjælpskasse eller pulverslukker. I flere EU-lande skal der være mindst én sikkerhedsvest i bilen, som kan anvendes ved uheld eller motorstop.

3. Undersøg reglerne for brændstof

Mange arbejdsgivere tilbyder fri brændstof sammen med firmabilen. Dette gælder ofte også i udlandet. Undersøg, om din aftale inkluderer fri brændstof samt eventuelle udgifter til motorveje, tunneller, broer og færger. Hvis det ikke er tilfældet, kan du stadig opnå en god besparelse ved at få udgifterne trukket fra din bruttoløn som egenbetaling - så sparer du skatten. Husk i den forbindelse at betale brændstof med et brændstofkort. Tjek desuden, at dit brændstofkort virker i udlandet og hvilke tankstationer, din arbejdsgiver har en aftale med.