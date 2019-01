Fra på mandag øger politiet sin indsats igen

Vintermørket er stadig over os, og det kan gøre det ekstra svært at se hinanden i trafikken. I den kommende uge (fra mandag den 7. til fredag den 11. januar) vil politikredsene sætte fokus på sikkerheden på skolevejene, hvor der vil være ekstra kontrol.

- Da politiet i samme periode i januar 2018 kontrollerede trafikanterne på skolevejene, blev knap 4.700 bilister sigtet for at køre for stærkt. Det er et problem, at så mange kører for hurtigt, da det kan være svært for børn at vurdere, om de kan nå over vejen, hvis de ikke ved, hvor hurtigt bilerne kører, siger Christian Bertelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Foruden at stoppe de lidt for hurtige bilister har politiet også fokus på cyklister, der kører uden lys. I mørket på skolevejene kan de være ekstra svære at se i det trafikkaos, der ofte er omkring mange skoler.



- For mange bilister kan det være svært at se cyklisterne i mørket, hvis de kører uden lys. Derfor opfordrer vi alle forældre til at tjekke, om der er cykellygter på børnenes cykler, og om lyset virker på både deres egne og børnenes cykler, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kan man se, hvor stor en forskel det gør, om man har lys på cyklen og reflekser på tøjet.