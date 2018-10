Fra i morgen starter politiets stærekasser med at fange fartsyndere

Store forventninger til stærekasserne

Vejdirektoratet og Rigspolitiet er klar til at tænde for de første stærekasser, som i de seneste måneder er blevet opsat forskellige steder i landet. Det betyder, at de nu kan begynde at blitze, når bilisterne kører forbi dem med for høj fart.

"Jeg har store forventninger til, at stærekasserne vil være med til at øge trafiksikkerheden på de strækninger, hvor risikoen for ulykker er stor. Udenlandske erfaringer viser nemlig, at kombinationen af stationære og mobile fartkontroller er en rigtig god måde at få bilisterne til at holde fartgrænserne og derved forbedre trafiksikkerheden" siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Stilles på 11 forskellige steder

På 11 lokationer i hele landet opsættes der i alt 20 stærekasser. Stærekasserne på Måløv Byvej i Ballerup var de første, der blev sat op i juni, og de er siden blevet testet sammen med politiets it-systemer. Standerne ved Måløv bliver nu tændt som de første og umiddelbart herefter vil stærekasserne på Slagelse Landevej ved Rosted, Gaabensevej ved Nykøbing Falster og Roskildevej i Albertslund også blive sat i drift.