Dyrt at køre uden kørekort!

Over en period fra april 2018 til marts 2019 er en 24-årig mand blevet stoppet tre gange, mens han har kørt rundt i sin kærestes bil, selvom han ikke havde kørekort. De to af gangene talte han samtidig i mobiltelefon.

Den unge mand mødte ikke selv i retten, men han erkendte sig skyldig via sin repræsentant.

Kæresten kendte godt konsekvenserne

Da den 24-årige mand blev standset i bilen for tredje gang, klappede fælden og kærestens bil blev beslaglagt. Under retsmødet forklarede den sigtedes kæreste, at hun faktisk var blevet vejledt af politiet om, at hvis den 24-årige kørte i bilen igen, ville den blive beslaglagt.

Til trods for det, har hun tilsyneladende valgt at ignorere denne advarsel. Det betød også, at bilen blev konfiskeret efter dommen blev afsagt.

Den unge mand modtog dommen via sin repræsentant og hans kæreste accepterede konfiskation af bilen.