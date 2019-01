Du kan får erstatning for forkert lyd i bilen

Hvis lydanlægget i bilen ikke er helt så godt, som du håbede, skal du næppe regne med at få en ny bil, men hvis der er andre mærkelige lyde i bilen, kan du være berettige dig til erstatning. Det viser to afgørelser i Ankenævn for biler, som omtales i seneste udgave (adgang artiklen kræver abonnement) af bilbrachens ugeavis, motor-magasinet.

Ankenævn for biler tager sig af forbrugerklager i forbindelse med handel og reparation af biler. Nævnets afgørelse bliver i store træk fulgt af branchen, hvorfor afgørelserne er retningsvisende, og her har to bilejere fået erstatning for fejl, som udelukkende er beskrevet som "underllig lyd i bilen"

Den ene sag gjalt en Peugeot 208 med en 1,6 BlueHDI motor med 100 HK. Køber og sælger var enige om, at bil bilen havde resonans/lyd fra gearkassen ved kørsel omkring 84-87 km/timen; især forekommende i 4. men til dels også i 5. gear.

Bilen blev købt fra ny, og trods to udskiftninger af gearkassen på garantien, lykkedes det ikke at fjerne lyden. Ankenævn for biler tilkendte derfor ejeren en erstatning på 25.000 kr.

Den anden sag, gælder en Hyundai i10, hvor ejeren også påtalte lyde fra bilens under kørsel. Også her forsøgte forhandlere at udbedre fejlen, uden held, og sagen blev afgjort med med, at handlen gik tilbage.