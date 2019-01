Den er god nok: Sidespejlet må gerne være et kamera

Næste hver eneste prototype og konceptbil, du har set de seneste år, har haft kameraer i stedet for sidespejle. Så snart bilen er sat i produktion, er de dog blevet erstattet af traditionelle sidespejle.

Men så kom Audi e-tron, og her har de digitale sidespejle overlevet fra konceptbilen.

Sænker vindmodstand i e-tron

På begge fordøre sidder små jetmotorlignende arme, som rummer et kamera. Billedet vises i en skærm i døren, der har form som et sidespejl, og er placeret helt oppe under sideruden.

Og den er god nok. Audi har som de første - så vidt vi ved - fået EU-godkendt løsning, så den må bruges i alle EU-lande og dermed - formentlig over hele verden.

Godkendelsen beskrives faktisk i ECE-regulativ nr. 46, som er dateret juli 2016, men tilsyneladende er Audi den første bilproducent, der benytter sig af det.

Bil Magasinet får her en forklaring på pointen i de digitale spejle, og hvilke fordele, de giver (spol frem til 0:40):