Danskerne er glade for vanvidsbilisme-lov

Positiv respons på ny lov

Politiet har beslaglagt mere end 500 biler, siden den nye lov om vanvidsbilisme trådte i kraft den 31. marts 2021. Loven giver politiet mulighed for at beslaglægge bilen - og muligvis konfiskere og videresælge den - hvis den er blevet brugt til at køre særligt stærkt eller hensynsløst. Det gælder også, selv om det ikke er ejeren, der sad bag rattet.

Efter et halvt år ser danskerne generelt positivt på loven. Det viser en undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for forsikringsselskabet Gjensidige.

Her svarer mere end 70 pct. ja til, at det er fair, at politiet kan beslaglægge biler, der er brugt til vanvidskørsel, selv om føreren ikke ejer bilen.

Samtidig svarer 68 pct., at loven kan være med til at nedbringe antallet af tilfælde af vanvidskørsel.