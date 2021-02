Bilforhandlere med tvangslukkede butikker skal være bank for staten: "Nu har vi fået nok"

Nu skal bilforhandlerne så også være bank for Motorstyrelsen. Skat er ikke i stand til at beregne afgiften på nye biler før engang i juni, og det betyder, at forhandleren skal indbetale en kunstigt forhøjet afgift til Skat.

Staten vil bruge forhandlerne som bank

For ­ovenstående benzinbil er det en merafgift på 16.000 kr. der skal afregnes til Skat, altså 16.000 kr. som forhandleren skal lægge ud. Er det en grøn bil der registreres, er udlægget større.

For en mellemstor forhandler med et salg på 300 nye biler i første halvår af 2021 vil udlægget være på mindst 7.500.000 kr. ved en gennemsnitlig merafgift på 25.000 kr. pr. bil.

En politisk aftale i Folketinget betyder, at Skat har udskudt marts-indbetalingen af den ­fiktive afgift til efteråret. Denne yderligere lap på loven illustrerer et kaotisk system og en generel mangel på respekt over for os borgere, der skal navigere professionelt i det.