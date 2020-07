16 megastore fartbøder, som helt sikkert får dig til at tabe skuffen!

2 | Taget med 389 km/t i Koenigsegg CCR

I maj 2003 blev den britiske finansmand og playboy Arthur Chirkinian standset af en politipatrulje på en landevej i Texas og arresteret for at have kørt 389 km/t. Det var på en strækning, hvor højeste tilladte hastighed var 120 km/t, og målingen blev foretaget af en betjent med et stopur, der sad i et propelfly og holdt udkig efter deltagere fra Gumball 3000-løbet.

Arthur blev målt på en af de snorlige og øde tosporede highways i Texas, mens han var i gang med at teste topfart. Han havde lånt en Koenigsegg CCR, og i spillefilmen Gumball 3000 fra efteråret 2003 kan man se, at han brokker sig over, at speedometret går i stykker, da nålen kommer til 238 mph (383 km/t). Bødens størrelse kan ikke bekræftes, men ifølge Arthur troede politiet ikke på, at det kunne lade sig gøre at køre 389 km/t i en gadebil. Bøden blev derfor udregnet ud fra en hastighed på 180 mph (289 km/t).

Den 28. februar 2005 kl. 12.08 på Nardo-banen i det sydlige Italien blev en standard-CCR målt officielt til en topfart på 387.87 km/t. Den var ifølge Guinness Rekordbog verdens hurtigste serieproducerede bil indtil Bugatti Veyron overtog titlen i september samme år med 407,5 km/t.