Lorteproblem: Sådan skal du fjerne fugleklatter fra din bil

Fugleklatter indeholder så meget syre, at klatterne så let som ingenting, kan forårsage ætsningsskader på bilens lak, hvis ikke klatterne bliver fjernet hurtigt.

Når solen skinner og bilens lak er opvarmet, er den mere modtagelig over for fugleklatterne end på en kølig dag. På en varm dag skal der ikke meget mere end 4-5 timer til, før fuglenes klatter kan gøre stor skade på billakken.

Derfor skal du være ekstra opmærksom på at få fjernet klatterne med det samme, du har muligheden for det, og ikke lade dem sidde i flere dage. Et godt råd er generelt at sørge for at vaske bilen regelmæssigt. Når bilen er beskidt og snavset, binder klatterne sig bedre og er sværere at fjerne.

Sådan kan du mindske risikoen for fugleklatter på bilen

Hvis du vil være helt sikker på, at fuglenes klatter ikke gør skade på din bil, er der kun meget få ting du kan gøre. Men du kan overveje at dække din bil med et overtræk, når den står parkeret. Alternativt kan du parkere den i en lukket garage.



Du må aldrig angribe en tør fugleklat, eller begynde at fjerne klatten med en tør klud, da klattens konsistens fungerer som slibemiddel på bilens sarte lak, og derfor kan være skyld i ridser.

Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan du griber lorten an. Som sagt må du aldrig gå i krig med en tør klud. Du skal altid bruge vand og sæbe. Brug en blød klud vredet op i varmt sæbevand og lad eventuelt kluden blive liggende på fugleklatten, til den er blevet blød og opløst.