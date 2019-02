Kan det betale sig at bruge start/stop-systemet?

Hvor længe skal en bil holde stille, før start/stop-funktionen kan betale sig?

En undersøgelse fra 2004 tog to identiske Toyota’er, der var udstyret med en 1,5-liters benzinmotor med fire cylindre. Begge motorer blev forsynet med teknik, der kunne måle mængden af benzin, der strømmede ind i forbrændingskamrene.

Begge biler fik derefter lov at holde i tomgang i 90 minutter. Først i frigear, og derefter i ”drive” med bremsepedalen nede, for at efterligne en almindelig køsituation.

Resultatet viste, at motoren i gennemsnit brugte 0,63 liter brændstof i timen, på at holde i tomgang.

Derefter var det tid til at finde ud af, hvor meget brændstof motoren skulle bruge for at starte igen.

Her fandt de frem til, at en motor i gennemsnit skulle bruge 1,2 ml (0,0012 liter) benzin for at starte motoren. Med de to tal regnede forskerne sig frem til, at hvis bilen holder stille i mere end 7 sekunder, så kan det bedst betale sig at bruge start/stop-funktionen.

Det vil altså sige, at når bilen holder stille ved lyskryds eller i tætte køer, er det mest økonomisk at slå systemet til.

Se hele videoen nedenfor, hvor undersøgelsen bliver forklaret i detaljer