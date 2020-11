Nu kan du få dit kørekort på telefonen

Transportminister Benny Engelbrecht udtaler til DR: "Det er godt at kunne have kørekortet lige ved hånden, og det har de fleste mennesker i forvejen med mobiltelefonen. Men det er ikke sådan, at vi tvinger folk til at have et digitalt kørekort. Det er et tilbud. Men et tilbud, der nok vil gøre det lidt lettere både for borgerne, men også politiet, når man skal kontrollere kørekortet."

Sådan gør du:

Appen du skal finde hedder "Kørekort" og kræver nem-id og pas at sætte op. Den er gyldig både som kørekort og identifikation indenfor Danmarks grænser. Serverne er pressede, så du kan komme ud for at skulle trykke "opret kørekort" et par gange, før du bliver ledt videre i systemet.

For at have kørekortet på telefonen kræver det NFC teknologi. Det betyder for iPhone brugere, at det mindst skal være en iPhone 7. For Android-brugere kræver kørekort-appen Android 8 eller et nyere styresystem på telefonen.