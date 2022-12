Kør-selv-skiferie? Sådan sikrer du dig, at bilen er klar!

Bilen skal til serviceeftersyn

Bilen kører formentlig, som den skal i hverdagen. Men når man kører langt eller tager en tur gennem bjergene i en bil, der er læsset til bristepunktet med skiudstyr og alverdens fornødenheder, er det en anden snak.

Vægten og kørselsforholdene presser bilen, og det er ofte her, fejlene viser sig. Den øgede belastning er typisk årsag til at motor, gear eller kobling sætter ud. Derfor bør du sende bilen til serviceeftersyn, inden du tager afsted, så sikrer du dig bedst, at bilen er klar til den øgede belastning. Husk at fortælle på værkstedet, at du skal på ferie.

Få samtidig værkstedet til at måle kapaciteten på bilens batteri, da det også er et hyppigt problem. Udskift batteriet, hvis det er nødvendigt.

Fyld dieselbilen op på destinationen

Hvis du kører dieselbil, skal du være opmærksom på, at kulden er et problem. Når dieselolie bliver nedkølet kan det fryse, hvilket gør, at bilen ikke kan starte. Motoren kan i værste fald få skader som følge af det.

Derfor er det bedre at fylde tanken op på destinationen, frem for hjemmefra, da der typisk tilføjes additiver i de fleste meget kolde lande, der gør, at dieselolien ikke fryser.