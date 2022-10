Kør bil i klimaets navn

Vi er blevet tudet ørene fulde med det, men vi kommer ikke udenom, at klimakrisen kræver, at vi selv gør en indsats. Og flere meningsmålinger har da også vist, at klima er et af de vigtigste emner for mange danskere. Så kan man forene interessen for klima med en interesse for biler? Det ser vi nærmere på her.

Køb en brugt bil

Hvis man spørger den grønne tænketank Concito, så er der en betydelig forskel mellem at købe en brugt og en ny bil. For produktionen af en ny bil udleder op til fem gange så meget CO2, som hvis man kørte i en almindelig bil i et helt år. Forskellen kan man altså ikke så tvivl om. Derfor kan køb af brugte biler være vejen til at mindske ens CO2-aftryk. Og du kan sagtens finde lækre brugte biler hos Bjarne Nielsen finder du nemlig et væld af brugte biler lige fra sportsvognen til hybridbilen.