Batteribilerne har en dyster hemmelighed - kan du slippe for dårlig samvittighed?

Tiltag fra bilmærkerne

Fordi der pt. ikke er et officielt organ, der holder opsyn med, hvor råmaterialerne til batterifabrikkerne og bilproducenternes batterier kommer fra, så ved vi pt. kun hvad bilkoncernerne selv har lagt frem, og hvad der er skrevet i medierne.

Tesla oplyser, at de benytter LFP-batterier, uden kobolt, i de fleste af deres 'standard range'-biler. Men de kan ikke selv se hvilke fabrikker, bilerne til det danske marked kommer fra, og derfor kan de ikke sige, hvilke batterier de danske biler er udstyret med. De er desuden med i Fair Cobalt Alliance (FCA), sammen med flere store tech-firmaer, der arbejder for at holde kontrol med børnearbejde i miner blandt i andet DR Congo. FCA vil ikke forbyde børn adgang til minerne, men tilbyde dem skolegang eller reelt ungdomsarbejde.

Kinesiske BYD har bekendtgjort, at deres kommende "Blade Battery" vil være et LFP-batteri. De er en af verdens største producenter af elbiler og batterier, og har netop gjort sit indtog i Danmark. Vi er ved at undersøge, om BYD-bilerne på det danske marked har LFP-batterier på nuværende tidspunkt.

BMW Group, der dækker over BMW, MINI og Rolls-Royce har bekendtgjort, at de nu får alt deres kobolt fra Marokko og Australien, hvor de kan spore hele forsyningskæden. Samtidig opfordrer de minerne til at overholde menneskerettigheder og miljøhensyn. I deres femte generation af bilbatterier er mængden af kobolt nede på 10 procent.

Volvo har lavet et avanceret blockchain-system, som gør dem i stand til at spore, hvor materialerne kommer fra. De lancerede desuden i 2021 'Omtanke'-programmet, der skal udrydde alle bånd til børnearbejde.