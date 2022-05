6. Hvordan skal du lade elbilen op?

Du har fundet din udkårne elbil, og nu skal du finde ud af, hvordan du vil lade den. Først og fremmest skal du vide, at der er flere muligheder.

Den første mulighed er, at du laver en aftale med en af landets eldistributører. Ofte tilbyder forhandlere en aftale med enten Eon eller Clever, som har mange offentligt tilgængelige standere.

Det giver mening, hvis du har et stort kørselsbehov. Gennem disse aftaler får du nemlig både sat en lader op på hjemmeadressen og adgang til de offentlige standere.

Hvis du til gengæld har et mindre kørselsbehov, typisk under 15.000 km om året, så bør du overveje andre muligheder. Det er ikke sikkert, at du har brug for en lader i indkørslen, ligesom det muligvis ikke er en mulighed for dig, hvis du bor i lejlighed.

En sidste mulighed er, at du køber din egen lader uden en aftale med en distributør. Det kan du gøre i steder som Thansen, men vær opmærksom på, at du i så fald betaler fuld pris for strømmen.

Staten giver nemlig 1,12 kr. tilbage pr. kWh, når du lader din elbil med strøm fra en eldistributør. Derfor kan det kun betale sig at lade uden abonnement, hvis kørselsbehovet er under 5.000 km om året.

Der findes andre distributører end Eon og Clever, og du kan på opladeboks.dk danne dig et overblik over de mange muligheder.

