"Klovneskoen" har været på laaaangtur

Lad mig til at starte med indrømme, at jeg bestemt ikke har været bekymringsløs op til at jeg tog afsted på denne tur. Tanken om at tage en 19 år gammel BMW på roadtrip fra Danmark til Toscana og tilbage igen er spændende og en anelse angstprovokerende. Risikoen for, at jeg ville stå et sted i sydeuropa, med en bil der var brændt sammen, fik mig da til at overveje situationen igen.

Jeg er af den opfattelse, at biler skal bruges - for det er her, de får værdi.

Sidste sommer fik den nye bremser, i foråret fik den ny kobling og bagbrosbøsninger og motoren har hele tiden virket sund og frisk, så mekanisk var der ingen undskyldning for ikke at tage afsted.