Klar til kør-selv-ferie: Her er der billigst af tanke

Turen sydpå er er blevet billigere, når det kommer til at tanke bilen på de europæiske tankstationer. Sammenlignet med sidste sommer er listeprisen på benzin og diesel nemlig faldet en smule. Det viser en gennemgang, FDM har lavet af Europa-Kommissionens listepriser for brændstof i 12 europæiske lande.

I forhold til juni måned sidste år er benzinprisen faldet med i gennemsnit 24 øre pr. liter, mens det for diesel er 27 øre pr. liter. Største fald finder man i Kroatien, hvor listeprisen på benzin og diesel i juni lå henholdsvis 57 og 53 øre lavere end på samme tidspunkt sidste år.

”Selvom brændstofpriserne samlet er faldet en smule, er der tale om listepriser. Det betyder, at man godt kan finde lavere priser undervejs. Eksempelvis er det ofte billigere at tanke på enten ubemandede stationer eller i områder, hvor der er flere tankstationer, mens det er dyrest at tanke på stationer langs motorvejen. I Tyskland har markedet også ændret sig, så det nu er billigst at tanke kl. 18-22 og dyrest kl. 06-08,” siger forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.