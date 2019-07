Kan man støjdæmpe sin Tesla?

I gamle dage handlede det om at have en brummende motor ude foran. Gerne en V8’er, som kunne udsende den klassiske fiskekutter-pludren, mens du cruisede afsted. Sådan er det ikke længere. I dag vil vi have stilhed til at høre vores podcast eller føre en samtale med sidemanden. Derfor har nogle af de firmaer, som lever af at undervognsbehandle biler mod rust, opfundet nye produkter, som har til formål at støjdæmpe bilen.

Produkterne er typisk rettet mod at fjerne dæk- og hjulstøj. Det er altså typisk i hjulkasserne, de fokuserer indsatsen. Der er dog alligevel en gruppe af biler, hvor det er mere interessant end hos andre. I el- og hybridbiler, hvor man helt eller delvist kører på strøm, vil man naturligt nok lægge mere mærke til hjulstøj. Mest af alt fordi, der ikke er en motor til at camouflere lydbilledet.

Tesla’s modeller er nogle af dem, hvor denne type af behandling er relevant. Både fordi, det er en elbil, men også fordi, de typisk kører med en stor hjulmontering. Som I kan se i artiklen her, fandt vi en læser med en Tesla Model S og prøvede det af på hans bil. Behandlingen i artiklen udføres af et Dinitrol-center, men også Pava og Tectyl, som er de andre store indenfor dette felt, har produkter målrettet til støjdæmpning af din bil.

Hos Dinitrol koster en lyddæmpende behandling 3.750 kr. i sig selv. Mange kunder vælger dog at få rustbeskyttet bilen i samme ombæring, og så kan man tilvælge støjdæmpningen for 2.250 kr. oveni prisen for en rustbehandling.