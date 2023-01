Kan "grøn benzin" redde bilen, som vi kender den?

Slut med at købe ny benzinbil efter 2035

Europa-Parlamentet har valgt at forbyde salget af nye biler med forbrændingsmotor efter 2035. Efter skæringsåret må nye biler ikke udlede CO2, og det betyder defacto, at elbiler kommer til at være det eneste på hylderne hos forhandlerne derefter - med mindre, der når at komme en anden revolutionerande teknologi i mellemtiden.

Det har EU gjort for at opfylde målet om at blive klimaneutrale i 2050. En femtedel af EU's CO2-udledning kommer nemlig fra vejtransporten.

Det er dog vigtigt at vide, at det stadig er tilladt at køre i, og sælge, sin benzin- eller dieselbil efter 2035 i EU. Grunden til, at de har lagt skæringsåret dér, er fordi den gennemsnitlige levetid for en bil i EU er 15 år. Derfor regner de med, at langt de fleste fossile biler er erstattet i 2050.

De skriver samtidig, at man skal regne med, at prisen på benzin stiger efter 2035. Og, at de primært ser syntetisk brændstof fra Power-to-X som en løsning for fly, skibe og tunge køretøjer.