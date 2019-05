Kan du heller ikke tage DAB-radio i din bil?

Danskerne er glade for FM-radioen

At der ikke er flere, som tror, de kan modtage digital radio i bilen, skyldes hovedsageligt, at danskerne er glade for FM-radio. I mange tilfælde skyldes det også et begrænset kendskab til mulighederne for at få digital radio i bilen.

”Mange af os ved ikke, hvordan man kan gøre bilradioen digital. Den gode nyhed er, at det faktisk er ganske enkelt. Med en adapter kan man for eksempel lytte til DAB-radio via sin nuværende FM-radio, og det gør det til en oplagt mulighed for bilisterne, som savner mere radioindhold til køreturen. Derudover bør man være opmærksom på, om der er mulighed for at tilslutte sin mobiltelefon enten trådløst eller via et stik, når man kigger på ny bil,” lyder anbefalingen fra Tobias Enné.