Kan det virkelig passe, at du kommer HURTIGERE frem ved at køre LANGSOMT i en elbil?

Hjem uden at lade

Det var selvsagt den røde Kia, der nåede delmålet ved Elia-skulpturen uden for Herning først, og faktisk måtte chaufføren vente 42 minutter på den grønne EV6. Men det var her, den “langsomme” Kia kunne trække trumfen - her var der stadig 76 pct. på batteriet, mens den grådige Kia, der havde kørt 130 km/t det meste af vejen mellem Vejle og Herning, var helt nede på 49 pct.

Det betød altså, at den grønne Kia kunne nå Greve uden at lade yderligere, mens den røde Kia var tvunget til at tage et ekstra ladestop. Det blev foretaget ved Allego-laderen nær Aarup-afkørslen på Fyn, hvor den røde Kia’s batteri var nede og sniffe de 10 pct. På ladestationen er der to 50 kW-ladere og seks 300 kW-ladere. Kun den ene af laderne var optaget, og efter en relativt smertefri tilslutning drak Kia’en dybt. En 20 minutter lang kaffepause senere var batteriet på 70 pct., og jagten på den grønne Kia gik ind.

Den blev først indhentet få kilometer inden målstregen, og den “hurtige” Kia ankom tre minutter inden den langsomme - men det skal altså lægges oven i de 42 minutter, den allerede var foran i regnskabet. Oven i hatten kan det lægges, at den røde Kia havde 34 pct tilbage på batteriet, mens den grønne kun havde 22 pct. Den grønne Kia havde kørt 6,9 km. pr. kW, mens den røde Kia havde kørt 4,8 km. pr. kW.