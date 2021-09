Kære Bil Magasinet: Hvilken bil skal min søn have?

Selv tak!

Ja, så kort kan det sige. Dette må være en af de sjoveste biler man kan få fingrende i til jeres budget. Man kunne selvfølgelig godt vælge en Mini Cooper, men for at det skal være rigtig sjov, skal du op i en Cooper S med 163 hk, og de er fortsat en tand for dyre. Med Ford Fiesta ST får du en bil, hvor du altid leder efter en undskyldning til at tage en omvej.

Her er ingen turbo eller anden trykladning. Den 2-liters sugemotor er taget direkte fra Mondeo og er til med rimeligt driftsikker. Den liniære kraftudvikling er perfekt til en begynderbil.

Derudover får du også en bil, der vil være perfekt til en trackday – et sted hvor man kan få lov at lære sin bil at kende, uden man er til fare for andre. Til nogle af disse trackdays er det tilmed mulighed for at få en instruktør med i bilen. Jeg er stensikker på, at man bliver til en bedre bilist af at køre trackdays.

Jeg husker klart og tydeligt, da min daværende kollega, Anders Richter og jeg lavede brugttest af en Ford Fiesta ST i Ringsted for 10 år siden. Dengang var jeg 23 år gammel og Fiesta’en var i den grad en øjenåbner for mig.

Bilen jeg har fundet til salg, har kørt rimelig langt, men fremstår meget velholdt, med en flot kabinen og så er det tilmed en enejers bil. Hvis man ellers har sørget for at servicere den med jævne mellemrum ville jeg ikke være bange for, at den har kørt så langt. Og til knap 37.000 kr. er der også råd til lidt småreparationer, hvis/når de måtte dukke op.

Jeg tror ærlig talt heller ikke, at du kommer til at sætte mange penge til, på dette eksemplar, hvis du ellers sørger for at passe på den.

Bil: 2008 Ford Fiesta ST150

Kørt: 297.000 km.

Årlig afgift: 3.740 kr

Pris: 36.900 kr.

Du finder bilen til salg her

God fornøjelse!

Mathias Brandt