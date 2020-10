Ja, Anders er træt! For det tager dælme lang tid at polere en Volvo

DEL 3 | I tredje del af Bil Magasinets store guide til klargøring af din bil, kigger vi på, hvordan du kan polere lakken på din bil.

Programserien er sponseret af Turtle Wax, som også har leveret produkterne, der bliver brugt til klargøringen.

Polering er typisk noget, der bliver overladt til de profesionelle, men det kan faktisk lade sig gøre at udføre arbejdet selv – men der er en hel del fælder og faldgruber, du kan falde i. Anders Richter fra Bil Magasinet guider dig gennem de forskellige trin, du bliver nødt til, for at få det optimale resultat, og han fortæller også, hvad du skal passe ekstrameget på. Samtidig viser han også, hvad du kan gøre ved det matte og triste plastik på din bil, og fælgene får da også lige en tur, så de bliver så gode som nye igen.

Se med i tredje afsnit af vores serie om klargøring lige herunder, og find resten af serien på Bil Magasinet's YouTube-kanal.