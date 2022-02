Guide: Invester i en klassisk bil og kør i den, mens den stiger i værdi

Hiv gevinsten skattefrit hjem

Køber du en bil for private (beskattede) midler, vil du ikke skattemæssigt kunne fratrække omkostninger til bilens drift, idet der er tale om et privat aktiv. Til gengæld vil du naturligvis ikke blive beskattet af brugen af bilen.

Hvis bilen stiger i værdi hen over årene, og du sælger den med gevinst, vil du som udgangspunkt ikke blive beskattet af gevinsten. Det er således et grundlæggende skatteretligt princip, at man ikke bliver beskattet af værdistigninger på private aktiver.

Dog kan fortjenesten blive omfattet af ­spekulationsbeskatning, hvis tre betingelser er opfyldt: For det første skal erhvervelsen ske med den hensigt at videresælge bilen. For det andet skal erhvervelsen af bilen være foretaget med en forventning om at opnå en fortjeneste ved et senere salg. For det tredje skal videresalgshensigten og forventningen om fortjeneste være opfyldt på erhvervelsestidspunktet.

Hvis du i forvejen er næringsdrivende med køb og salg af biler (bilforhandler), så vil der være en formodning for, at alle dine køb af biler vil være omfattet af denne næringsvirksomhed, hvorfor eventuel fortjeneste på en bil vil være skattepligtig. Der er dog konkret mulighed for at afkræfte en sådan formodning med den effekt, at en eventuel gevinst er skattefri.

