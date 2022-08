Der er MANGE penge at spare - sådan henter du drømmebilen hjem uden bøvl

1 | Find den rigtige bil

Jeg har brugt måneder på de europæiske brugtbil-sites. Primært det tyske mobile.de og det svenske blocket.se, fordi landene ligger tæt på, og sprogene er til at forstå.

De første måneder gik med at snævre mulige kandidater ind. De næste måneder gik med at følge med i annoncerne for de to modeller, jeg havde lagt mig fast på. Til sidst gik jeg efter kun én model: BMW 135i Cabriolet fra 2011 eller nyere.

Jeg har helt sikkert misset et par muligheder ved ikke at slå til, fordi jeg ikke var klar. Men efter at have fulgt markedet for modellen i måneder, vidste jeg præcist, hvad jeg gik efter både i forhold til version, motor, farve, interiør, km-stand og årgang.

Mine valg tog udgangspunkt i egne præferencer, men ikke mindst med fokus på, hvad der ville være salgbart i Danmark, idet gensalgsprisen er afgørende for, hvad totaløkonomien i projektet bliver.

Jeg gik efter en mørk blå med beige indtræk fra efter 2010, hvor 135i fik fast centerskærm på instrumentbordet i stedet for den kiksede flipskærm, der sad i de første udgaver. Jeg gik bevidst efter den 6-cylindrede topvariant med 306 hk og satte en km-grænse på 130.000 km, alene for at bilen ikke skulle være for slidt.