Hvorfor er det, Bil Magasinet tester alle biler på brændstof fra Shell?

En almindelig annonce

Fra førersædet opleves det som om, motoren holder igen ved almindeligt brug. Det kan fjernes ved at køre nogle længere ture, men Shell V-Power hjælper kontinuerligt med at rense motoren – uanset om det er en benzin- eller dieselmotor.

Dermed behøver vi ikke forholde os til, om motorerne gør deres bedste, eller om den kommer med et handicap, når vi har dem til test.

Rent praktisk fungerer sponsoratet som enhver anden annonce i magasinet.

Shell betaler for de små annoncer, der sidder ved de test, hvor vi har brugt brændstoffet, og Bil Magasinet betaler for den benzin, vi tanker hos Shell. Lige som med enhver anden annoncør, står det os frit for at skrive om Shell, hvad vi ønsker.