Hvor langt kører elbilen, når rækkeviddemåleren står på 0?

Når en tankstandsmåleren på en benzinbil står på nul, ved du godt, at der stadig er lidt benzin tilbage på tanken. Gerne til en 30-40 km. Men hvad sker der, når rækkeviddemåleren på en elbil står på nul?

Det er faktisk meget forskelligt, viser en test lavet af den uafhængige, europæiske motorjury Autobest, der har Bil Magasinets Mikkel Thomsager som dansk medlem.

Her blev 14 elbiler testet og kørt under helt identiske forhold, fra fuldt opladet til de ikke ville køre længere, og her viser resultatet, at nul vitterlig betyder nul for nogle biler.