Hvor længe holder dit elbilsbatteri?

Elbilsbatterier er stadig relativt nye

Når man som førstegangskøber af elbil, står og overvejer om en elbil er noget for en, vil tanken often falde på, de potenielle ricisi der er forbundet med at købe elbil. Og for mange købere er batteriet levetid en af de store bekymringer.

Man har måske hørt historie om at et nyt batteri koster det samme som halvdelen af bilen, faktum er, at man meget sjældent har brug for at skifte et helt batteri, men derimod nøjes med at skifte de battericeller, som er defekte. Indtil videre er størstedelen af batterireparationer foretaget under garantien. I de fleste tilfælde yder producenterne 8 års (eller maks 160.000 km) batterigarati med et minimum af 70 pct. kapacitet tilbage.

Ifølge Danmarks statistik har biler en gennemsnitlig levetid på 14,8 år, og har en gennemsnitsalder på 8,8 år. (Nyeste tal fra 2017).

Vi har, af gode grunde, ikke nogen fakutelle tal på, hvordan et elbilsbatteri klarer sig efter 15 års tjeneste, da de første rigtige elbiler først blev lanceret for omkring 10 år siden med Tesla Roadster og Nissan Leaf som forgangsbiler. Ifølge Nissan’s engelske direktør, Nic Thomas har Nissan været nødt til at revurdere batteriernes levetid ud fra hvordan de klarer sig 10 år efter. Han mener tilmed ikke, at det er urealistisk at bilernes originale batterier kan holde hele bilens levetid.