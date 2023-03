Hvilken ladeløsning til elbil skal jeg vælge til hjemmet?

Vær opmærksom på pris og binding

Når du skal vælge blandt de mange ladeløsninger til elbil på det danske marked, er det særligt vigtigt at holde øje med prisen. Det er nemlig et aspekt, hvor de mange løsninger adskiller sig en del fra hinanden.

Her er der dog mange, der har en tendens til kun at kigge på, hvad de skal betale for selve ladeboksen. Det er vigtigt, at du ikke gør det, da du som regel også skal betale både et abonnement og sommetider også et servicegebyr.

Når du skal finde den løsning, der bedst kan svare sig for dig, er det derfor afgørende, at du sørger for at tage højde for alle udgifter, der er forbundet med løsningen. Gør du ikke det, vil du ikke få et retvisende billede af, hvad det koster.

Skal du kun kunne lade derhjemme?

Det er ikke alle, der kan klare sig, ved kun at lade derhjemme. Hvis du også har brug for at kunne lade, når du er på farten, er det oplagt, at du finder en udbyder, der kan tilbyde dig begge dele til en god pris.

Netop dette får rigtig mange til at vælge en løsning fra Clever. Her kan man få en ladeboks derhjemme samt få fri afbenyttelse af deres offentlige ladenetværk til en fast pris, hvilket er noget, der tiltaler mange.

Ved du, at du kun skal lade på en offentlig stander ganske sjældent, er det næppe værd at betale for et abonnement, der giver dig adgang til dette. Det vidner dog om, at det er noget, der skal overvejes, inden du vælger din ladeløsning til hjemmet.