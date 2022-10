Hvilken elbil passer bedst til mig?

Familien med mange daglige gøremål – Kia EV6

For mange er elbilen Kia EV6 med sit allround-fokus vigtig at have på radaren. Først og fremmest er EV6 med sin kombination af gode pladsforhorhold, hurtig opladning af batteriet samt lækre kabinematerialer kåret som Årets Bil i Europa 2022.

EV6 er stor, den rummelige kabine med fladt gulv uden kardantunnel har god plads ved alle siddepladser, og bagagerummet kan indeholde op til 1.352 liter med bagsæderne lagt ned og 562 liter, hvis bagsæderne er i brug. Ulig langt de fleste elbiler benytter kia EV6 en 800 volt-arkitektur, hvilket blandt andet muliggøre lynladning med op til 240 kW – teoretisk betyder det, at du i den koreanske hatchback skal holde kortere tid ved ladestanderen for at “tanke” kilometer på batteriet.

Vælges varianten med længst rækkevidde, er bilen opgivet til at kunne køre 528 kilometer mellem ladestoppene. I rollen som familiebil er der med EV6 også mulighed for at køre parcelhusets haveaffald væk på en trailer – Kia EV6 må trække op til 1.600 kg på krogen, hvis der er monteret bremser på det påhængte. Koreanske Kia tilbyder en lang og flot fabriksgaranti. EV6 har syv års/150.000 km fabriksgaranti, fem års lakgaranti og 12 års garanti mod rustgennemtæring – uden tvivl noget, der kan skabe ro i husholdningsbudgettet.



Frapris: Pt. udsolgt



Styrker ved Kia EV6: