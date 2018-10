Mange nyere biler har kraftige xenon- eller LED-forlygter, der giver en større risiko for at blænde modkørende. Disse lygter er blå og virker derfor stærke, mens lys fra ældre biler normalt er varmere og mindre generende.

Problemet er det såkaldte blå lysspektrum, som de nye lygtetyper benytter sig af. Lyset kan blænde og gå ud over øjets kontrastfølsomhed og evnen til at stille skarpt.

- LED-lys indeholder meget blåt lys i modsætning til almindelige halogenpærer. Det kan virke generende for folk, der er lidt oppe i årene eller måske trænger til nye briller, siger professor Michael Larsen fra Øjenklinik Rigshospitalet.

Kør ikke i blinde

Det er heldigvis ret enkelt at undgå den skarpe blænding fra både sol og modkørende trafikanter.

Det bedste du kan gøre som chauffør er at være forberedt på, hvad der kan ske. Det er vigtigt at se langt frem og planlægge din kørsel. Hvis du f.eks. nærmer dig en bakke, hvor du tænker, at der kan være stærkt sollys, så slå solskærmen ned med det samme.

Beskidte ruder kan også øge skær og skabe dårligere udsyn og dermed forværre problemet med blænding, og det er ikke nok kun at vaske dem på ydersiden. Der sætter sig nemlig også hurtigt meget snavs på indersiden af glasset. Det er også en god idé at sørge for, at spejlene er pudset og dermed mindske genskin, ligesom rene lygter forbedrer sigtbarheden.

- Rene og rigtigt tilpassede briller bør også være en selvfølgelig, når du kører bil. Gerne suppleret med et par solbriller med polariserede glas, som er et godt våben mod den skarpe sol, lyder rådet fra optometrist og formand i Optikerforeningen, Per M. Larsen.

Bil Magasinet har testet et par briller fra Zeiss, der er udviklet til folk, der kører meget i bil. Læs testen her.