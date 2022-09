Hvad skal der egentlig ske med brintbilerne?

Hvor langt er vi med brintbilerne?

I dag er udvalget relativt småt, hvis du vil have fingrene i en ny FCEV på brint. Toyota producerer Mirai, og Hyundai har siden 2018 produceret Nexo. Begge biler koster over 500.000 kr., og sælges generelt i få eksemplarer og på få markeder. I Danmark kører der ifølge direktør for Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, knap 170 brintbiler rundt på vejene, hvoraf de fleste kører som taxi i København. Tejs nævner dog, at en der er en del flere på vej:

"De kommende år vil Drivr i samarbejde med Everfuel og Toyota lancere i alt 500 brinttaxier i København, ligesom der udrulles taxaer i bl.a. Aarhus." Derudover nævnes det, at en række flere hydrogenbiler skal lanceres i de kommende år. Heriblandt er Hyundai's kommende MPV, Staria, der lanceres i 2023. Tejs spår en nær fremtid, hvår biltypen står stærkt som modstykke til de batteridrevne elbiler.

"Markedet for brintbiler kommer til at udvide sig markant, og det vil bl.a. blive stimuleret af udviklinger i EU, hvor internationale korridorer – både til person- og tung transport – vil blive oprettet og udvidet. Vi ser gerne, at batteri-elbiler og brintbiler udgør en fornuftig miks af biler på de danske veje om 10 år – det er ikke enten eller, men både og, når vi taler elbiler og brintbiler," fortæller han. Men der er et stykke vej endnu.