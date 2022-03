Hvad koster det EGENTLIG at køre en kilometer på el?

Billigere des mere du lader

Den billigste måde at lade på, er hjemme, hvor du også har mulighed for at vælge at lade, når strømme er billigst, alt efter hvilken aftale du har med dit elselskab.

Hvis du laver en aftale med eldistributør, som eksempelvis hos Clever eller Eon, så betaler du typisk et fast beløb - ofte mellem 600 og 800 kr. pr, måned - for at kunne lade alt det, du vil, på alle selskabernes ladestandere over hele landet. Dette er selvsagt en fordel, hvis man har et stort kørselbehov, og dermed lader meget og ofte andre steder end hjemme. Desuden betaler Clever dig statens afgift retur pr. kWh du lader, og det er 1,12 kr. pr. kWh du lader hjemme.

Hvis du ikke kan etablere egen lader er dette også den bedste mulighed.

Kan du etablere en lader, hvor du bor, betaler du blot elprisen, hvilket åbner nye muligheder.

Har du elvarme og dermed et årligt forbrug på over 4.000 kWh, får du en særlig rabat på strømmen fra staten på 75 øre.

