Hvad koster det at køre på strøm versus benzin?

Elafgiften får man retur

I elbilen regi skal man huske, at nettoprisen fordrer, at man får statens afgift retur, og det kan kun lade sig gøre, hvis man entrerer med en ladeoperatør.

Denne vil typisk kræve sig betalt for opsætning af en ladestander på din bopæl. Hvis man vælger at købe standeren, er der da tale om en engangsinvestering, som vi derfor ikke har medregnet i udgiften til elbilen.

Med dette udgangspunkt er de rene driftsomkostninger 1,26 kr. pr. km for benzinbilen og 56 øre pr. km for elbilen.

Udgifterne til benzin-bilen kan svinge, især i forhold til brændstoføkonomien. For elbilen gælder det til gengæld, at der er utallige muligheder for at købe el til sin elbil, som kan gøre det både betydeligt dyrere og billigere end den anslåede i dette regnestykker.

Under visse forhold er det sågar muligt at lade gratis. Har man vindmøller, solceller eller elvarme er der yderligere muligheder for at lade billigere. Omvendt kan det bliver dyrere, især hvis man ikke har mulighed for at etablere egen, privat lader.