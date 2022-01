Trin for trin-guide: Sådan lægger du et bilbudget

Service

Alle biler har brug for at blive serviceret løbende, hvis bilen skal holdes sund og rask, men der er forskel på, hvor omfattende et service behøver at være. Et service omfatter alt fra en gennemgang af sliddele, såsom bremser, dæk og styrtøj til skift af olie og filre.

Bilens service kommer i intervaller, der er bestemt af kørte kilometer og tid mellem service. Ofte vil servicelampen i bilen begynde at lyse et sted mellem hvert 10.000 og 30.000 kørte kilometer. Hvis der går mere end et eller to år mellem service, kan det ligeledes udløse et service. Du kan se fabrikantens anbefalede intervaller i bilens servicebog.

Det er muligt, at bilen blot har brug for et olieservice. Her bliver olie og oliefilter skiftet som det eneste, hvorfor servicet ikke er nogen stor udgift.

Et lille service omfatter også andet. Her vil bilen gennemgås i alt fra bremser og lys til dæk og udstødning. Ofte prøvekøres bilen, hvorfor det vurderes, om bilen har behov for andet end olie- og filterskift. Det er forventeligt, at et lille service koster omkring 1.000 kr.

Et stort service kan derimod sagtens koste op mod 5.000 kr. Bilens bremser vil blive skilt ad, renset og efterset, ligesom gear- og bagtøjsolie og alle filtre skiftes.