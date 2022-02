Guide: Hvad i alverden er et spær?

Styr uden om hjulspin med spær

En bil er tungere og en mere kompliceret konstruktion med med ting som affjedring og støddæmpere, som besværliggør et eventuelt hjulløft.

Derfor er almindelige biler udstyret med et differentiale. På forhjulstrukne biler sidder det som en del af gearkassen, mens det sidder på bagakslen hos baghjulstrækkere.

Det smarte ved differentialer er, at de tillader det trækkende hjulpar at rotere med forskellige hastigheder gennem et sving - derved slipper vi for at skulle til at flexe hele konstruktionen i vores familiestationcar for at kunne dreje.

Det er lettere at få bilen til at dreje, når der er et differentiale. Når begge baghjul trækker lige meget, opleves det som om, de prøver at skubbe bilen ligeud. Det kommer til udtryk som massiv understyring.

Nogle gange er det dog værd at efterstræbe den låste løsning, hvor hjulene ikke drejer uafhængigt af hinanden. Der følger nemlig en række problemer med, når hjulene kan gøre mere eller mindre hvad de vil.

Særlig potentielt hjulspin er en uvelkommen følgesvend til differentialet, som ofte opstår, når man vil overføre en god portion kraft gennem motor og gearkasse på én gang.

Derfor tilføjer man gerne en eller anden form for spær til differentialet, så man på den måde får det bedste af to verdener. Herunder vil vi gå i dybden med de mange forskellige former for spær, hvordan de fungerer og hvor de bruges.

Herunder viser Toyota i en video, hvordan differentialer fungerer.