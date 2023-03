Hvad er AdBlue? Alt om brug af AdBlue

Kan man selv fylde Adblue på?

Du kan selv fylde AdBlue på din dieselbil. Den seperate beholder til AdBlue sidder enten ved siden af dieseltanken eller i bagagerummet.

Ofte vil AdBlue blive påfyldt under service, og serviceintervallet ligger typisk mellem 20.000-30.000 km. Du vil blive advaret i bilens instrumentering, når det er tid til en påfyldning.

Du kan tanke AdBlue på flere tankstationer, der har standere til formålet. Alternativt kan du have beholdere hjemme, men vær opmærksom på stoffets frysepunkt på -11 grader. Stoffet kan dog problemfrit optø og bruges igen.

AdBlue kan købes i de fleste butikker, der sælger tilbehør og dele til biler.

Adblue har sin egen beholder, og skal derfor IKKE fyldes direkte i dieseltanken. Kommer du alligevel til at fylde AdBlue i dieseltanken, så må du ikke starte motoren. Tanken skal tømmes og renses for at undgå, at stoffet krystaliserer og blokerer for gennemstrømning.