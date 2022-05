Hov – elbiler spilder strøm, når de lader. Hvem betaler for det?

Strøm spildes mange steder

Energi går tabt mange steder fra elnettet til bilens batteri, og det er elbilejeren, der betaler.

En del tabes i bilens konverter, som er den enhed, der omformer strømmen fra nettet, så den kan lagres i batteriet. Det er en af de store strømtyve ved ladning af elbilen.

Benytter man en hjemmelader, en nødlader (mormorlader) eller en anden lader med en kapacitet på op til 11 kW, er det en AC-lader, det vil sige en vekselstrømslader, og da elbilen lader med jævnstrøm, skal strømmen laves om. Det sker i konverteren, og det koster el at gøre det.

Benytter man en hurtig- eller lyn-lader, er det en DC-lader, det vil sige en jævnstrømslader. Det er umiddelbart en fordel for elbilen. Hurtigladeren har også den fordel, at kablet er fastmonteret i standeren, hvilket eliminerer det tab, der opstår i selve stikket. Til gengæld lader hurtig- og lynladeren med større spænding (volt) og styrke (ampere), og det skal bilens ladesystem tage højde for. Batteriet bliver også ofte varmt under kraftig ladning, hvilket kræver køling som også koster strøm, der ikke havner i batteriet.

Spild kan være godt

Hertil kommer et par andre strømtyve. Elsystemer og software, der administrere ladningen i bilen, bruger strøm. Der går som nævnt også lidt tabt i stikkontakt og ledning. Men efter konverteren er tempereringen af bilens batteri den største energisluger under ladningen.

Ladningen er hurtigst og mest skånsomt for batteriet, hvis det sker under en bestemt temperatur, og nogle elbiler bruger en del energi på at opvarme eller afkøle batteriet under ladningen.

På nogle hurtig- og lynladere kan man faktisk se, hvor meget standeren leverer, og hvad der kommer på bilen.

Denne artikel er produceret i samarbejde med Forenede Danske Elbilister, FDEL