Her er prisen: Så meget kostede sommerferien i elbil

Så hvad er konklusionen? Den er, at du godt kan køre på langtur i en elbil, hvis den har et stort batteri, og du sørger for at have en eller flere apps til ladning, som fungerer. I vores Kia ligger der en brik til udbyderen E.On, hvis lader ved Berlin fungerede fejlfrit. Det gjorde de næste FEM E.on-ladere ikke, og det er ubegribeligt, at man har hurtig- og lynladere i 2022 med de samme åndssvage opkoblings- og startproblemer, som vi måtte finde os i herhjemme i 2014. Et dansk ægtepar i en Aiways fortalte under en ladepause, at hvis jeg syntes, det var besværligt i Tyskland, så held og lykke med at køre til Italien. Der er det endnu værre.

Sådan er bilferie i elbil: Selve bilen er udramatisk og behagelig at køre langt i, men du skal være mobiltelefonfetichist eller medbringe én for at nå frem til målet.