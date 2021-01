Her er alle opladningshybrider under 500.000 kr. i Danmark 2021

Denne artikel-serie giver et overblik over alle plug-in hybridbiler der bliver solgt i Danmark. I oversigten skriver vi om priserne, hvor langt de kan køre og teknikken bag.

Plug-in hybrider er med de nye afgifter fra 2021 endnu mere attraktive. Her kan ikke engang normale forbrændingsmotorer kan konkurrere på prisen.

For at give det komplette overblik har vi delt plug-in hybrid oversigten op i tre bider. Så tryk her, hvis du vil læse om Plug-in hybridbilerne under 300.000 kr. Nu er vi nået til prisklassen 300.000-500.000 kr.

Plug-in hybrider i Danmark 2021 mellem 300.000 kr-500.000 kr.:

Audi A3 Sportback

Audi Q3

BMW 225xe Active Tourer

BMW 3-serie

BMW X1e

BMW X2e

Citroën C5 Aircross

DS7 Crossback e-tense

Jeep Compass 4xe

Kia Sorento PHEV

Mercedes-Benz A-klasse

Mercedes-Benz B-klasse

Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz GLA

Mini Countryman SE

Peugeot 508 hybrid

Peugeot 3008 Hybrid

Skoda Superb iV

Toyota RAV4 plugin hybrid

Volvo V60 Recharge

Volvo XC40 Recharge

VW Golf ehybrid/GTE

VW Passat GTE

VW Tiguan ehybrid