Her er 5 typiske fejl, når du bruger din aircondition

2: Sætte bilens aircondition på ”recirkulering”

Nogle tror, at det er mere effektivt at sætte bilens aircondition til at recirkulere luften i kabinen, så luften hurtigere bliver kold. Men det vil med al sandsynlighed resultere i, at dine vinduer dugger til. Lad derfor hellere bilen trække frisk luft ind udefra. Er det muligt, så sæt din aircondition i ”Auto”. Så finder den selv den mest effektive måde at køle kabinen med på.

3: Slukker aircondition når vejret er køligere.

Selvom vores danske sommer har været fremragende indtil videre, kan du stadig opleve kølige morgener og aftener. Her har folk en tendens til at slukke for deres aircondition, fordi de ikke trænger til køling. Men slukker du for din aircondition risikerer du, at dine ruder dugger til. Derfor anbefales det, at du altid har din aircondition tændt – også selvom det er koldt udenfor.