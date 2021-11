Har du dobbeltkoblings-gearkasse? Så skal du undgå disse fire ting!

4) Vær konsekvent ved friske igangsætninger

Hvis man er til Formel 1 og racerløb, så er det nok ikke en ukendt øvelse at træde speederen i bund. Med et automatgear er den typiske løsning at holde bremsen og speederen nede samtidig, hvorefter man kan slippe bremsen for hurtigt at sætte i gang.

Men gør du det, skal du være opmærksom på ikke at tøve: Slipper du bremsen for langsomt i en dobbeltkoblingsgearkasse, kan du nemlig risikere, at koblingen glider. Og modsat de forrige tre tips, så drejer motoren en del hurtigere, hvis du gør klar til igangsætning. Det slider altså meget mere på koblingen.

Læs også: Gearkasse-guiden: Sådan fungerer de forskellige typer af gearkasser