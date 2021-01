Trackday-året 2021: Sådan kommer du ud og giver gas i din bil

Trackday er dig, din bil og fri leg på en 'Track'

Trackdayklubben er klar til en ny sæson af trackdays. Det er din mulighed for at teste din bils grænser uden medtrafikanter og færdselsregler. Det er lettere, end du tror, at komme med, og det kræver ikke en ny hurtig bil: Kun en hverdagsbil og måske et par ekstra dæk.

I år er der 11 events fordelt på tre baner i Danmark og Sverige. Sæsonen løber fra april til september og priserne starter fra 1.700 kr.

Det er vigtigt at sige, at trackday IKKE er et racerløb, men en tur for dig og din bil på en bane. Målsætningen er at skabe bedre bilister og give deltagerne en sjov dag.