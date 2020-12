Overblik: Styr sikkert gennem juletrafikken

Medbring reservedæk og låsebolt

Det er især punkteringer, der er den store syndebuk i juletrafikken. Mere end hver femte af SOS Dansk Autohjælps assistancer i juletiden de seneste tre år har skyldtes flade dæk.

"Som vejret er nu, ser vi flere punkteringer, fordi regn og blæst fejer småsten og andre skarpe genstande ud på vejene. Og kører man uden for værksteder og dækcentres normale åbningstid, kan det være svært at få fat i et nyt dæk, der passer til bilen," siger Sven Riggelsen, vagtchef, SOS Dansk Autohjælp Fyn.

"Vi gør, hvad vi kan for at hjælpe punkterede bilister hurtigt videre, men vil man være sikker på at kunne komme hele vejen fra a til b, er det en god ide at presse et reserve- eller sommerdæk som backup ind mellem julegaverne i bagagerummet."