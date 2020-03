Guide: Splitleasing er attraktivt, men du SKAL kende reglerne

Betingelser for splitleasing

1. Der skal være to separate aftaler.

Denne betingelse indebærer, at selvstændige erhvervsdrivende ikke kan indgå aftale om splitleasing, da dette forudsætter, at der er tale om to uafhængige kontrakter. Denne betingelse opfyldes ikke, hvis der er tale om, at samme juridiske person ønsker at indgå to leasingkontrakter vedrørende samme bil.

I en afgørelse fra 2017 har Skatterådet fastslået, at aftalerne ikke må indeholde en bestemmelse om, at ved opsigelse af den ene kontrakt ophører den anden kontrakt automatisk også. Der skal altså være “vandtætte skotter” mellem de to aftaler. Denne betingelse er ifølge Skatterådet ikke opfyldt, hvis den ansattes leasingkontrakt automatisk ophører som følge af, at arbejdsgivers leasingkontrakt ophører.



2. Der skal ske en løbende regulering af fordelingen af leasingydelserne.

Der skal ske en løbende afregning, herunder fordeling, af samtlige udgifter, det vil sige både de ekstraordinære førstegangsydelser, ordinære leasing-ydelser, driftsudgifter til brændstof, service og så videre.

Skattestyrelsen anfører selv i styresignalet fra maj 2019, at der har været tvivl om, hvad der menes med løbende afregning, og hvor ofte og hvordan afregningen skal foretages.

Skattestyrelsen udtaler, at den løbende afregning af samtlige ydelser, herunder fordeling, skal ske månedligt i hele leasingperioden. Derudover blev det præciseret, at den løbende afregning skal ske, så betalingerne til enhver tid afspejler fordelingen mellem det faktiske antal kørte km erhverv/privat.

Det indebærer, at den månedlige fordeling mellem erhvervsmæssig og privat kørsel skal ske på baggrund af det akkumulerede antal kørte kilometer og de akkumulerede foretagne betalinger i hele leasingperioden.

Skatterådet har i en afgørelse fra 2018 fundet, at det er i overensstemmelse med kravet om en løbende månedlig afregning, hvis eventuelle differencer vedrørende driftsomkostninger opkræves eller godskrives leasingtagerne ved opkrævningen af den sidste leasingydelse.

Der kan på dette tidspunkt udestå en endelig afregning, for så vidt angår mindre og normalt påregnelige afvigelser af de faktiske afholdte driftsomkostninger i forhold til de budgetterede opkrævede driftsomkostninger. Dette kan være tilfældet, hvis benzinforbruget rent faktisk har været lidt større, end der blev budgetteret med ved leasingaftalernes indgåelse.

Det er dog en forudsætning, at der er tale om mindre afvigelser. Ved større ekstraudgifter, som eksempelvis værkstedsbesøg, skal disse indgå i den løbende afregning, når de opstår.



3. Leasingselskabet skal betale samtlige omkostninger.

Alle driftsomkostninger skal afholdes af leasingselskabet. Leverandører og andre skal således sende fakturaer direkte til leasingselskabet, og disse skal også modtage betaling direkte fra leasingselskabet.

Hvis en arbejdsgiver derimod afholder en driftsudgift til leasingbilen, vil denne udgift også vedrøre den ansattes private kørsel, og der kan derfor være grundlag for beskatning af fri bil.

Skatterådet fastslog i en afgørelse fra 2017, at der kan være ekstraordinære tilfælde, hvor en af leasingtagerne rent undtagelsesvist må afholde udgifter, for eksempel i udlandet, hvor det på ingen måde har været muligt at videresende fakturaen direkte til leasingselskabet til betaling eller benytte benzinkortet, som er tilknyttet splitleasingforholdet.

Det er en forudsætning, at udlægget uden ugrundet ophold refunderes af leasingselskabet og fordeles efter det akkumulerede kørselsregnskab og de akkumulerede betalinger mellem leasingtagerne. Udlægget kan ikke blot modregnes i fremtidige leasingydelser.



4. Leasingydelserne skal betales direkte til leasingselskabet.

Arbejdsgiveren kan ikke som udlæg betale den ansattes andel af leasingydelserne og efterfølgende opkræve denne over den ansattes lønudbetaling. Hver part må kun hæfte for egne forpligtelser over for leasingselskabet.