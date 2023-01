Er der to selvstændige kontrakter?

Byretten udtalte indledningsvist, at ”selve splitleasingkonstruktionen er opbygget igennem to selvstændige kontrakter imellem henholdsvis leasingselskabet og et selskab, og leasingselskabet og en privat person. Der er henset til konstruktionen kun to anvendelsesmuligheder af bilen, som ikke udløser vanlig beskatning, og det er erhvervsmæssig korrekt registeret kørsel for det selskab, som er den ene leasingtager og privat kørsel for den anden leasingtager indenfor den regulerede fordeling under splitleasingen. Kørslerne skal registreres i et retvisende kørselsregnskab.”

Herefter fastslog byretten imidlertid, at ”kørsel for andre selskaber end det leasingtagende selskab, kan, uanset om selskaberne er koncernforbundne, ikke anses som erhvervsmæssig kørsel … Kørsel i en splitleaset bil foretages på vegne af andre end de to leasingtagere, i dette tilfælde et koncernforbundet selskab, som ikke er kontraktspart i leasingaftalen, skal i skattemæssig forstand tilregnes leasingforholdet som privat kørsel. Registreringen kan ikke udlignes ved korrektion imellem selskaberne.”

Beskattet fuldt ud af værdi af fri bil

Dette udsagn medførte, at den omhandlede hovedaktionær herefter blev beskattet fuldt ud af værdi af fri bil efter de skematiske regler i ligningslovens § 16, stk. 4, da byretten altså rent skatteteknisk anså kørslen for det koncernforbundne selskab for privat kørsel. Det selvom der i sagen var enighed om, at kørslen for det koncernforbundne selskab isoleret var erhvervsmæssig.

Der findes ingen lovregler om splitleasing. Skattestyrelsen har den 2. maj 2019 offentliggjort et styresignal vedrørende splitleasing i SKM2019.244.SKTST. Dette styresignal indeholder en beskrivelse af betingelserne for splitleasing. Det er intet sted i dette styresignal anført, at kørsel for flere selskaber indenfor samme koncern udgør ”privat benyttelse” i ligningslovens § 16, stk. 4’s forstand.