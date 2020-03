Guide: Skal du købe en bil? Så få 15 tips lige her

920.512 kr. skal dansker betale efter uheld på Nürburgring i sin leasede Porsche

Vil du køre på Nürburgring i din leasingbil, så overvej det lige én gang til, for din forsikring dækker ikke – det har en dansker lært på den hårde måde efter at have smadret sin kun to dage gamle Porsche.