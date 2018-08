Guide: Sådan kommer du ud af en bil under vand

Man kan undres over, hvordan det lykkes for folk at få kørt hele kareten ud over en havnefront eller direkte ned i en sø, men det sker alligevel med jævne mellemrum.

Det kan være en farlig fælde, og det jo desværre ikke alle, der formår at redde sig selv eller andre ud af synkende biler. Men du kan kan undgå at blive en af del af den kedelige statistik, hvis du har styr på en række facts og desuden følger disse gængse råd, som Livredning.dk har udstukket.

Sådan synker biler

Biler, der har motoren placeret forrest, vil synke med snuden først. Hvis vanddybden er 5 meter eller mere, vil disse biler som oftest ende på taget, da de har drejet en halv omgang på vej ned.

Biler formår som oftest kun at flyde på vandoverfladen i 30-60 sekunder. Det er på dette tidspunkt, at det er lettest at komme ud af bilen, så skynd dig at få åbnet et vindue og komme ud.

Hvis bilen er under vand, vil man ikke kunne åbne dørene før vandtrykket indvendigt, svarer til vandtrykket udvendigt. Det vil sige, når bilen er fyldt med vand.