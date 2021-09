Guide: Sådan kommer du allernemmest i gang med at køre lovligt race i Danmark

Hvad sker der til arrangementerne?

Når du ankommer til et Torsdagsrally, får du som sagt udleveret noget undervisningsmateriale i et hæfte, som du skal læse og sætte dig ind i. Når en af mentorerne, som er til stede, har gennemgået informationen fra hæftet, får du også udleveret et scorekort. Dette kort er vigtigt hvis du vil have licens til at køre klubrally på et senere tidspunkt.

Hvis du vil have licens og melde dig ind i en motorklub under Dasu, som er Dansk Automobilsports Forbund, kan du køre dette efter du har været ude og køre Torsdagsrally første gang. Det er selvfølgelig også muligt at fortsætte med at køre Torsdagsrally uden at behøve at indløse licens.